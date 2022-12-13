В Вологде в 2023 году начнут строительство еще одного моста

По градостроительному плану будущий мост завершит создание в городе малого транспортного кольца, которое позволит вывести часть транспорта из центра.

«Город Вологда имеет радиальную систему движения, все транспортные потоки идут через центр. Малое транспортное кольцо позволит нам вывести из центра и транзит, и общественный, и личный транспорт. Весь город вздохнет с облегчением, в корне изменится вся транспортная ситуация в Вологде», - пояснил Кувшинников.

Общей протяженность будущего моста с учетом съездов составит чуть более трех километров. Работы разбиты на три этапа с 2023-го по 2026 год. По информации пресс-службы правительства, сложности в работе строителям могут добавить археологические изыскания в зоне объектов культурного наследия. Затраты на строительство составят порядка 5 миллиардов рублей.

«Все необходимые средства до последней копейки заложены в трехлетний бюджет на период с 2023 по 2025 годы. Никаких сомнений в том, что проект будет реализован, нет», – отметил глава региона во время визита на место будущего строительства.