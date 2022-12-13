Британия расширила санкции против России из-за ударов по инфраструктуре Украины Фото: Михаил ФРОЛОВ

Власти Великобритании ввели новые санкции в отношении России в связи с ударами российских войск по инфраструктуре Украины.

«Великобритания 13 декабря объявила о новом пакете из 16 санкций, направленных против высокопоставленных российских командиров за их причастность к российской армии, а также иранских бизнесменов и официальных лиц, причастных к производству и поставке беспилотников Кремлю», – сказано на сайте британского правительства.

Как уточняется в сообщении, под санкции попали 12 командиров Вооруженных сил России, в частности генерал-майор Роберт Баранов, которого британские власти считают ответственным за программирование и наведение российских крылатых ракет. В правительстве Соединенного Королевства заявили, что нанесение ударов по объектам инфраструктуры Украины является серьезным нарушением международного гуманитарного права.

Как писал сайт KP.RU, на прошлой неделе власти Великобритании приняли новые ограничения против России, включив в санкционный список несколько представителей силовых структур РФ.