Американские СМИ признали истощение военных ресурсов Украины Фото: REUTERS

У Украины истощаются запасы боеприпасов и запчастей для систем противовоздушной (ПВО) С-300 и ЗРК "Бук", которые используются для отражения российских ракетных ударов, сообщает Financial Times.

В публикации также отмечается, что купить новые военных ресурсы сейчас для Киева невозможно.

- Боеприпасы и запчасти для С-300 и "Буков", которые случат основой противовоздушной обороны Украины, истощаются, - признают американские журналисты.

По словам представитель ВВС Украины полковника Юрия Игната, по одной российской ракете украинские военные вынуждены запускать по две ракеты из С-300 и "Буков", чтобы повысить шансы ее перехвата своими "устаревающими комплексами".

При этом в материале Financial Times акцентируется внимание на том, что Россия по-прежнему обладает обширным арсеналом баллистических ракет.

Днем ранее представитель командования воздушных сил страны Юрий Игнат признал, что системы ПВО Украины неспособны сбивать баллистические ракеты. Он также добавил, что самый эффективный метод уничтожения этих ракет - "на старте, там, где они расположены".