Министр обороны Индии Сингх обвинил Китай в попытке вторжения

Погибших и тяжелораненых в столкновении с индийской стороны нет, утверждает Раджнатх Сингх Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Министр обороны Индии Раджнатх Сингх обвинил военнослужащих Национально-освободительной армии Китая (НОАК) в попытке вторжения на индийскую территорию. Об этом говорится в заявлении оборонного ведомства в сети микроблогов Twitter во вторник, 13 декабря 2022 года.

"9 декабря 2022 года войска НОАК попытались в одностороннем порядке изменить статус-кво, вторгшись на линии фактического контроля в район сектора Таванг", - заявил Сингх.

По его словам, несколько солдат с обеих сторон получили ранения. Среди военнослужащих индийской армии погибших и тяжелораненых нет, добавил министр.

Сингх также уточнил, что ситуация обсуждалась на дипломатическом уровне между Нью-Дели и Пекином. Результатом переговоров стало решение "сохранить мир на границе".

Отметим, что это не первое столкновение между китайскими и индийскими военными. Так, в середине июня 2020 в районе реки Галван на территории Ладакх военные этих стран вступили в бой. В результате с индийской стороны погибли 20 военных, а с китайской - 43 человека были признаны пострадавшими, с учетом тех, кто погиб и был ранен.