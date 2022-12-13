Задержанного в Сербии корреспондента «Звезды» отпустили Фото: REUTERS

Полиция Сербии отпустила корреспондента российского телеканала «Звезда», которого задержали в Рашке на границе с Косово.

«Задержанного в Сербии корреспондента «Звезды» отпустили, произошло недопонимание сторон», – сказано в Telegram-аккаунте телеканала.

Как писал сайт KP.RU, во вторник, 13 декабря, сербская полиция задержала журналиста телеканала «Звезда» в населенном пункте Рашка рядом с границей с Косово. Телеканал уточнил, что о задержании сообщил сам корреспондент. Его арестовали, когда он занимался профессиональной деятельностью. Причина задержания неизвестна.

Как писал сайт KP.RU, в августе этого года журналистка «Комсомольской правды» Дарья Асламова была задержана в Косово. Глава МВД самопровозглашенной республики Джеляль Швецла заявил, что она якобы работает на российские военные спецслужбы. В действительности, Асламова по заданию редакции готовила репортаж об обострении сербско-косовского конфликта.