Почему нельзя переносить грипп "на ногах": честный ответ врача Фото: Shutterstock

Главный внештатный специалист Минздрава РФ по инфекционным болезням Владимир Чуланов предупредил россиян об опасности переносить грипп "на ногах".

По его словам, это крайне не рекомендуется, поскольку последствия для могут быть довольно серьезными.

- Грипп - это серьезное вирусное заболевание, несущее явную угрозу для здоровья. Крайне не рекомендуется переносить его на ногах. При начальных признаках заболевания необходимо обратиться к врачу и следовать его рекомендациям, - цитируют его слова РИА Новости.

Эксперт также добавил, что лучше всего первые три дня болезни отлежаться. Желательно, чтобы человек отдыхал в постели в хорошо проветриваемой комнате с высокой влажностью воздуха. Что касается физических и умственных нагрузок, то они противопоказаны больному, в том числе не рекомендуется длительный просмотр телевизора или использование телефона.

- Все дело в том, что при болезни все системы организма работают с повышенной нагрузкой, в первую очередь - это касается сердца. Если человек переносит болезнь на ногах, физическая нагрузка заставляет сердце работать на износ, а если к этому еще присоединяются стрессы на работе, то возможны серьезные последствия. Например, может развиться аритмия, кардиомиопатия, миокардит, - предупредил Чуланов.

Напомним, в Роспотребнадзоре сообщили, что в России уровень заболеваемости ОРВИ и гриппом среди граждан вырос. За неделю рост заболевших составил 35,4%. Причем этот показатель подскочил в 37 регионах страны.