Сергей Алейник назначен главой МИД Белоруссии

Сергей Алейник. Фото: МИД Белоруссии

На должность главы министерства иностранных дел (МИД) Белоруссии назначен Сергей Алейник, занимавший посты заместителя министра иностранных дел страны и чрезвычайного и полномочного посла при Святом Престоле. Об этом сообщает агентство БелТА.

"Министром иностранных дел Беларуси назначен Сергей Алейник, который до настоящего времени работал во внешнеполитическом ведомстве на посту первого замминистра", - говорится в сообщении.

Напомним, предшественник Сергея Алейника на главном дипломатическом посту государства Владимир Макей умер в возрасте 64 лет. Он занимал должность министра иностранных дел Белоруссии с 2012 года, до этого был главой администрации президента Белоруссии 4 года.

Имел дипломатический ранг чрезвычайного и полномочного посла Белоруссии. Был полковником запаса. Награжден белорусскими орденами Почета в 2006 году и Отечества III степени 2018 году.