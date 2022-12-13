Евросоюз согласовал предоставление Боснии и Герцеговине статуса кандидата на вступление в ЕС Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Европейский союз согласовал предоставление Боснии и Герцеговине статуса кандидата на вступление в объединение.

Как передает агентство France-Presse, соответствующее решение было принято министрами стран ЕС по европейским делам.

Ранее сообщалось, что Сараево может получить статус кандидата в ЕС 15 декабря этого года. Решение было отложено странами ЕС из-за медленного прогресса республики в проведении реформ.

Между тем Евросоюз решил впервые разместить пограничников Frontex в балканских странах. Причиной такого решения стало наличие у Албании, Черногории, Северной Македонии, Боснии и Герцеговины, а также Сербии и непризнанного Косова соглашений о безвизовом режиме с третьими странами, среди которых государства с низким уровнем дохода.

Сайт KP.RU рассказывал, какие страны Европы претендуют на членство в Европейский союз. Сейчас официальный статус государств-кандидатов имеют Турция, Албания, Молдавия, Северная Македония, Сербия, Украина и Черногория.