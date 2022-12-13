Владимир Путин открыл движение на трех участках трассы М-12 Фото: REUTERS

Президент России Владимир Путин по видеосвязи открыл движение на трех участках трассы М-12.

Как уточняется, введены в эксплуатацию три участка трассы Москва - Казань – Екатеринбург: один во Владимирской области и два в Свердловской области.

В торжественной церемонии также принимали участие вице-премьер РФ Марат Хуснуллин и глава компании «Автодор» Вячеслав Петушенко.

Как сообщал сайт KP.RU, в начале сентября 2022 года Владимир Путин по видеосвязи открыл первый участок строящейся автомагистрали М-12 «Москва–Казань» и тем самым дан старт этой значимой трассы. Также были открыты автострада М-5, соединяющая Екатеринбург с Челябинском, и кольцевая дорога вокруг Екатеринбурга.

5 декабря 2022 года Владимир Путин посетил Крымский мост, где пообщался со строителями. Также он заявил о важности сухопутной дороги, которая соединяет Крым с остальной частью России.

Напомним, 8 октября 2022 года в результате мощного взрыва на Крымском мосту обрушились несколько пролетов, погибли люди, произошло возгорание семи цистерн с топливом у проезжавшего мимо поезда.