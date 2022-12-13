"Это два разных человека, даже глаза разные": На Украине раскрыли неожиданную правду о Зеленском

Владимир Зеленский Фото: REUTERS

Советник главы офиса президента Украины Алексей Арестович рассказал в интервью журналисту Дмитрию Гордону*, что происходит с главой государством Владимиром Зеленским и как это отражается на его внешнем виде.

По его словам, политик сейчас "переродился".

- Если сравнить его до (случившегося конфликта) ... с сегодняшним, то это два разных человека. Даже глаза разные, - указал в беседе с Арестовичем Гордон*.

- Это же бесконечная гонка, она очень тяжелая. Он переродился полностью, другой человек. И этот новый человек тоже уставший, - признался советник главы офиса Зеленского.

Ранее сообщалось, что ролик со странным поведением Зеленского попал в сеть. Украинцы в комментариях стали строить версии, что же стряслось с их президентом. На кадрах украинский президент сначала перепугано смотрел на собравшихся в зале. Потом стал пальцами растирать лоб и виски. Дальше нервно схватил стакан и жадно сделал пару глотков воды.

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