В МИД России назвали протесты в Монголии внутренним делом Улан-Батора

В МИД России назвали протесты в Улан-Баторе внутренним делом Монголии Фото: REUTERS

Ситуация вокруг протестов в Улан-Баторе является внутренним делом Монголии, заявил заместитель министра иностранных дел России Андрей Руденко.

«Это их внутреннее дело. Мы знаем причины, понимаем. Они должны справиться самостоятельно с этим кризисом. Уверен, что так и будет», – сказал замглавы российского МИД в беседе с журналистами.

Как писал сайт KP.RU, с начала декабря в Монголии проходят митинги на фоне сообщений о том, что количество угля, вывезенного из страны, отличается от полученного Китаем. Общую сумму украденного угля оценивается в 12,9 миллиарда долларов. Также сообщалось, что в КНР причастных к краже угля казнили, отправив список с именами монгольских чиновников, стали фигурантами данного дела.

Между тем в Монголии с акциями протеста ведутся 22 расследования по делу о хищении угля. В настоящее время арестованы 15 человек, а еще 10 граждан задержаны.