МИД РФ назвал недопониманием сообщения об отказе премьера Индии посетить Россию Фото: REUTERS

Заместитель главы МИД России Андрей Руденко назвал недопониманием сообщения об отказе премьера Индии Нарендры Моди посетить Россию, об этом он сообщил на Азиатской конференции международного дискуссионного клуба «Валдай».

Руденко заявил, что «думаю, здесь есть какое-то недопонимание. Как говорил Дмитрий Песков, в этом году визит премьер-министра не планировался».

Как писал сайт KP.RU, Дмитрий Песков сообщал, встречи президента России Владимира Путина с премьером-министром Индии Нарендрой Моди в этом году не планируется.

При этом агентство Bloomberg заявляло, что Моди сам отказался от встречи с президентом России из-за ситуации вокруг Украины. Хотя отношения между Москвой и Дели по-прежнему остаются крепкими.

Ранее в ходе телефонного разговора Путин и премьер-министр Индии обсудили поставки зерновых, удобрений и энергоносителей. Российский лидер заявил, что Москва остается надежным производителем и поставщиком этих товаров, в том числе в Индию.