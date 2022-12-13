Министр промышленности Денис Мантуров высоко оценил производственный потенциал Оренбургской области

Фото предоставлено пресс-службой правительства Оренбургской области.

Министр промышленности Российской Федерации Денис Мантуров высоко оценил производственный потенциал Оренбургской области. Вместе с губернатором Денисом Паслером они посетили предприятия на востоке области.

Первым объектом стали производственные площадки АО «Механический завод», который является одним из системообразующих предприятий для экономики Оренбуржья. Завод выпускает продукцию специального назначения для оборонной промышленности.

В 2022 году было произведено и реализовано продукции на 3 миллиарда рублей. До конца года планируется достичь объема в 3,8 миллиардов рублей. Это уже превышает в 2,3 раза прошлогодний результат. Денис Мантуров подчеркнул, что предприятие своевременно и полностью выполняет госзаказы, а качество соответствует мировым стандартам.

Сегодня на предприятии трудится 2221 человек и штат увеличился. Заработная плата сотрудников за год выросла на 40,5 процентов.

Также министр промышленности России и губернатор области посетили Орский машиностроительный завод. В настоящее время на предприятии производят замки для бурильных труб, газовые баллоны и комплектующие для нефтепромыслового оборудования.

На заводе трудятся порядка двух тысяч сотрудников. Производство постоянно расширяется. Орский машиностроительный завод разрабатывает технологии производства баллонов для хранения водорода. Также между заводом и Орским технический техникум им. А.И. Стеценко было заключено сотрудничество в рамках программы «Профессионалитет» для обеспечения предприятий региона квалифицированными рабочими кадрами и специалистами.

После побывали в Орском Дворце пионеров, где осмотрели экспозицию производимой в регионе промышленной продукции. Денис Мантуров оценил промышленность региона по пятибалльной системе «на отлично».

По слова министра, за последние три года в Оренбуржье удалось восстановить целый ряд предприятий, которые находились в сложном финансовом положении. Он также отметил наличие очень перспективных проектов, один из которых – добыча и переработка каолина, который используется в самых разных отраслях.