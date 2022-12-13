Мишустин предупредил об "охоте" зарубежных организаций за российскими "мозгами" Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин предупредил, что зарубежные организации будут пытаться охотиться на специалистов из России. Именно поэтому уже сейчас важно продумать меры по защите интеллектуального и культурного капитала, отметил он.

- Еще очень важная задача - сохранение научно-технического потенциала. Сейчас зарубежные организации будут активнее охотиться на подающих надежды специалистов... Очень важно детально проработать меры, которые позволят защитить нашу страну от потери интеллектуального и культурного капитала, - сказал Мишустин на заседании Экспертного совета при правительстве.

Ранее сообщалось, что по оценке Российской ассоциации электронных коммуникаций, из России уже уехали до 70 тысяч IT-специалистов. Однако, среди тех, кто остается за границей, более половины планирует в ближайшие полгода вернуться в Россию. Это выяснили эксперты Российской ассоциации электронных коммуникаций (РАЭК), опросив 814 специалистов IT- сферы.