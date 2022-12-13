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НовостиОбщество13 декабря 2022 12:46

Мишустин предупредил об "охоте" зарубежных организаций за российскими "мозгами"

Он также призвал продумать меры по защите специалистов из РФ
София ГОНЧАРОВА
Мишустин предупредил об "охоте" зарубежных организаций за российскими "мозгами"

Мишустин предупредил об "охоте" зарубежных организаций за российскими "мозгами"

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин предупредил, что зарубежные организации будут пытаться охотиться на специалистов из России. Именно поэтому уже сейчас важно продумать меры по защите интеллектуального и культурного капитала, отметил он.

- Еще очень важная задача - сохранение научно-технического потенциала. Сейчас зарубежные организации будут активнее охотиться на подающих надежды специалистов... Очень важно детально проработать меры, которые позволят защитить нашу страну от потери интеллектуального и культурного капитала, - сказал Мишустин на заседании Экспертного совета при правительстве.

Ранее сообщалось, что по оценке Российской ассоциации электронных коммуникаций, из России уже уехали до 70 тысяч IT-специалистов. Однако, среди тех, кто остается за границей, более половины планирует в ближайшие полгода вернуться в Россию. Это выяснили эксперты Российской ассоциации электронных коммуникаций (РАЭК), опросив 814 специалистов IT- сферы.