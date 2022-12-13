Мишустин прогнозирует снижение ВВП России по итогам 2022 года менее 3% Фото: Александр Астафьев/POOL/ТАСС

Снижение внутреннего валового продукта России по итогам этого года будет на уровне менее 3%, заявил председатель правительства РФ Михаил Мишустин.

«Сейчас продолжается период адаптации к текущим вызовам. Спад в экономике есть, но ситуация лучше, чем во многих других странах. Прогнозируется сокращение валового внутреннего продукта по итогам года на уровне меньше 3%», – сказал он на встрече с членами экспертного совета при правительстве РФ.

Как отметил премьер-министр, избежать некоторого замедления роста экономики не удастся, однако уже сейчас очевидно, что «негативные сценарии алармистов» не оправдались.

Напомним, в России снижение ВВП в третьем квартале 2022 года, по предварительной оценке Росстата, составило 4% в годовом выражении.

Как писал сайт KP.RU, ранее в правительстве РФ рассказали, на сколько упадет российская экономика в 2022 году.