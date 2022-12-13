В США заявили, что спасением Зеленского будет бегство в Польшу Фото: REUTERS

Превосходство российской армии не оставляет шансов вооруженным силам Украины для победы, поэтому единственным спасением для Зеленского будет бегство в Польшу, об этом сообщил бывший советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор в интервью YouTube-каналу Judging Freedom.

«Зеленскому не на что рассчитывать, разве что он может сбежать в Польшу, хотя бы на время, когда ситуация обострится... иначе его песенка спета», — заявил военный.

Как подчеркнул полковник, ВСУ несут колоссальные потери, численность армии стремительно падает, а в скором времени может сложится такая ситуация, при которой воевать будет некому.

Также он отмечает, что Украина столкнулась с проблемой нехватки топлива и боеприпасов.

Как сообщал сайт KP.RU, Болгария впервые с начала военной спецоперации направила на Украину, главным образом легкие вооружения и боеприпасы. При этом глава Минобороны Болгарии отметил, что страна не может себе позволить отправку зенитно-ракетных комплексов С-300 российского производства или истребителей МиГ-29 и Су-25, так как должна обеспечить собственную обороноспособность.