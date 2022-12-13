В Чувашии зарегистрирован промышленный кластер рециклинга сырья и отходов

Как сообщил министр промышленности и энергетики Чувашии Александр Кондратьев, кластер был создан на базе 14 промышленных предприятий, которые являются производителями изделий с применением вторичного сырья. Продукция, которую выпускают участники кластера, используется для социальных объектов, детских спортивных площадок, а также городской инфраструктуры. Помимо этого, производятся и товары народного потребления.

За последнее время рынок изделий с применением вторсырья претерпевает существенные перемены. Сейчас на первый план выходят стабильность и объемы поставок вторичного сырья, а также сортировка и раздельный сбор отходов. Некоторые участники кластера занимаются изготовлением промежуточной продукции, которую затем в производстве используют другие участники кластера.

Руководитель Центра кластерного развития Сергей Иванов отмечает, что объединение в кластер даст возможность предприятиям всем вместе решать вопросы с обеспечением вторичным сырьем. Кроме того, это увеличит перечень выпускаемой продукции и позволит освоить производство новых товаров для различных секторов экономики, включая комплектующие для местных промышленных предприятий. Все это также отражается в стратегии социально-экономического развития Чувашии.