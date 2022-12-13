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НовостиОбщество13 декабря 2022 13:49

Роскомнадзор заявил об отсутствии оснований для разблокировки Twitter

Соцсеть остается не доступной пользовтелям на территории России
Сергей ГАПЧУК
Роскомнадзор заявил об отсутствии оснований для разблокировки Twitter

Роскомнадзор заявил об отсутствии оснований для разблокировки Twitter

Фото: REUTERS

Роскомнадзор сообщил, что в настоящее время не имеется для разблокировки соцсети на территории РФ.

«Оснований для разблокировки Twitter в РФ нет», - говорится в заявлении.

Как сообщал сайт KP.RU, 4 марта 2022 года Роскомнадзор принял решение об ограничении доступа к социальной сети Twitter в России. Сервис был заблокировал на основании статьи 15.3 ФЗ № 149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о защите информации».

Ранее компания Twitter приняла решение о приостановке рекламы для пользователей из России и Украины для того, чтобы не отвлекать их от важной информации, которая связана с общественной безопасностью. В соцсети также пообещали пресекать попытки распространения «ложной и вводящей в заблуждение информации».

Кроме того, также 4 марта Роскомнадзор заблокировал доступа к социальной сети Facebook в России. Ранее ведомство объявляло о частичном ограничении доступа к Facebook, указывая, что соцсет признана причастной к нарушению прав и свобод человека.