Роскомнадзор заявил об отсутствии оснований для разблокировки Twitter Фото: REUTERS

Роскомнадзор сообщил, что в настоящее время не имеется для разблокировки соцсети на территории РФ.

«Оснований для разблокировки Twitter в РФ нет», - говорится в заявлении.

Как сообщал сайт KP.RU, 4 марта 2022 года Роскомнадзор принял решение об ограничении доступа к социальной сети Twitter в России. Сервис был заблокировал на основании статьи 15.3 ФЗ № 149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о защите информации».

Ранее компания Twitter приняла решение о приостановке рекламы для пользователей из России и Украины для того, чтобы не отвлекать их от важной информации, которая связана с общественной безопасностью. В соцсети также пообещали пресекать попытки распространения «ложной и вводящей в заблуждение информации».

Кроме того, также 4 марта Роскомнадзор заблокировал доступа к социальной сети Facebook в России. Ранее ведомство объявляло о частичном ограничении доступа к Facebook, указывая, что соцсет признана причастной к нарушению прав и свобод человека.