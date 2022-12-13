В Кабардино-Балкарии подорожал ряд продуктов питания и лекарства

В Кабардино-Балкарии подорожали некоторые продукты Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

За ноябрь 2022 года в Кабардино-Балкарской Республике наблюдается рост индекса потребительских цен на товары. Так, на 32,5% в цене выросли помидоры, на 27,8% – огурцы, на 7,9% – яблоки, на 7,3% – апельсины, на 6,4% – чеснок. А вот цена на репчатый лук снизилась на 7,3%, на орехи - упала на 5,1% и на бананы — на 1,7%.

Подросли цены на зерновой и молотый кофе, какао. Полуфабрикаты – пельмени, манты, равиоли – поднялись в стоимости на 3,5%. Рост стоимости наблюдается у рыбы, сосисок, сарделек, молока, сливочного масла, творожных сырков, вина и шоколадных конфет – на 1,4% – 2,3%.

При этом подешевело мясо кур – на 10,3%, подсолнечное масло – 6,5%, сахар-песок – 6,4%, гречневая крупа – 4,9% и пряники – 3,2%.

Как уточняет NewsTracker, цены увеличились и на лекарственные препараты – важные и жизненно необходимые. К примеру, на Осельтамивир, Фуросемид и Глицин.