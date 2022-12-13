Госдума приняла в первом чтении законопроект о защите русского языка

Госдума приняла в I чтении проект о защите русского языка от иностранных заимствований Фото: REUTERS

Госдума приняла в первом чтении правительственный законопроект о защите русского языка от "излишнего употребления" иностранных слов.

"Проект федерального закона предполагает недопустимость использования иностранных слов, за исключением не имеющих общеупотребительных аналогов в русском языке, перечень которых содержится в нормативных словарях", — говорится в пояснительной записке.

По словам авторов инициативы, законопроект направлен на совершенствование механизмов обеспечения статуса русского языка как государственного на всей территории России.

Новый акт также предполагает надзор за соблюдением норм современного русского языка в отношении должностных лиц, представителей организаций и гражданами РФ в целом.

Ранее сайт KP.RU писал, что чиновники придумали свой язык, чтобы не говорить народу правду. Речь идет о нормах принятых в Новой Зеландии. Корреспондент "Комсомольской правды" примерил инициативу на российскую действительность и описал, как работает чиновничья речь в России.