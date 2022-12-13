Региональные форумы «Школа Героя» будут проходить по всей стране ежегодно

Фото предоставлено пресс-службой Минпросвещения России

Президент России Владимир Путин в своем приветствии участникам форума назвал его «значимой, востребованной инициативой, призванной внести большой вклад в воспитание детей и молодежи». Обращение главы государства зачитал помощник Президента Российской Федерации Владимир Мединский.

«Наша страна во все времена славилась яркими, талантливыми, сильными духом людьми. Их отвага, трудовые свершения навеки останутся в памяти народа. Мы гордимся воинами, защищающими сегодня безопасность, национальные интересы Отечества. Отрадно, что давняя традиция называть школы в честь выдающихся современников получила широкую поддержку. Таких учебных заведений насчитывается более 6 тысяч», – отметил Владимир Путин.

Председатель партии «Единая Россия», заместитель Председателя Совета Безопасности России Дмитрий Медведев обратил внимание на то, что День Героев Отечества – это очень важная дата, когда граждане страны с гордостью, уважением и благодарностью вспоминают подвиги предков и современников.

«Задача нашей партии – оберегать историческую память и не допускать ее искажения, делать все, чтобы к истории Отечества дети и подростки относились с интересом и уважением. Умели отличать правду от лжи, активно участвовали в патриотических и просветительских проектах. В таких, как «Международный исторический диктант», в котором приняло участие более полутора миллионов человек из 44 стран мира», – заявил Дмитрий Медведев.

Он поблагодарил волонтеров, которые помогают ветеранам, участвуют в музейной работе и делают все, чтобы сохранить память о героях, рассказать об их жизни и подвигах молодому поколению.

Начальник Управления Президента Российской Федерации по общественным проектам Сергей Новиков сообщил, что проведение таких мероприятий, как форум «Школа Героя», сегодня очень актуально: эти проекты способствуют сохранению исторической памяти, они мотивируют молодых людей изучать историю своей страны, историю своих городов.

«Важно, чтобы вся страна усвоила уроки исторической памяти и передавала их из поколения в поколение», – прокомментировал Сергей Новиков.

Министр просвещения Российской Федерации Сергей Кравцов рассказал, что подготовка к форуму велась очень серьезно. Проанализирована информация обо всех школах страны, 6 тысяч из которых сегодня носят имена героев.

«Важно, чтобы ребята знали, почему школу назвали в честь того или иного героя. Ведь герой – это тот, на кого равняется молодой человек. И если за нашу страну, за то, чтобы не допустить фашизма, неонацизма, человек отдал свою жизнь, – равнение на таких», – заявил Сергей Кравцов.

Министр просвещения также выступил с инициативой.

«Я предлагаю создать ассоциацию школ героев, виртуальный музей, чтобы все школьники могли знать героев», – сказал Сергей Кравцов.

Глава Минпросвещения России сообщил, что для сохранения исторической правды будет создан новый учебник истории.

«Мы будем делать все, чтобы сохранять историческую правду, никогда не допустим фальсификации истории. Для этого мы создаем новый учебник истории, новую программу по этому предмету, где обязательно будут отражены герои нашей страны», – добавил Министр просвещения.

Председатель Комитета Госдумы по просвещению Ольга Казакова напомнила о том, как важно чтить историю своей страны и беречь память о подвигах ее граждан. Примером такого бережного сохранения памяти стала работа педагогов из Луганской Народной Республики, которые обратились в Комитет по просвещению с предложением вернуть в школьную программу книгу «Молодая гвардия», и Минпросвещения поддержало эту инициативу.

«Это значит, что о подвигах этих молодых людей, о подвигах молодогвардейцев будут знать все школьники нашей страны», – резюмировала Ольга Казакова.

Генеральный директор Российского общества «Знание» Максим Древаль подчеркнул, что Россия – это страна с богатой тысячелетней историей и имена выдающихся россиян – ученых, композиторов, музыкантов, художников – знают люди во всем мире.

«Мы в Российском обществе «Знание» проводим большую просветительскую работу по сохранению истории России. Весь этот год мы знакомили и давали возможность молодежи пообщаться с героями СВО, с героями-учеными, военкорами, медиками, с выдающимися людьми, которые рассказывали, как они преодолевали трудности, как они принимали решения, что ими двигало. Такие встречи обеспечивают связь времен и сохранение нашей идентичности», – отметил генеральный директор Российского общества «Знание» Максим Древаль.

Он напомнил, что ко Дню народного единства была подготовлена выставка графических новелл, которая дает ребятам возможность увидеть, что герои – это не вымышленные персонажи, а люди, которые живут среди нас и совершают подвиги.

Руководитель общества «Знание» отметил, что журналы с этими графическими новеллами поступят в школы страны.

Завершая форум, Министр просвещения Сергей Кравцов предложил проводить такие мероприятия ежегодно и проводить их не только в Москве, но и в регионах, в школах, которые носят имена героев.

В День Героев Отечества в Музее Победы также открылась выставка «Zаветам Vерны», посвященная современным героям России – участникам СВО. На площади 250 квадратных метров представлено около тысячи историй подвигов участников специальной военной операции. Выставка будет проходить до 27 февраля 2023 года.

Возрастная категория – 12+.

Справочно

9 декабря в Музее Победы проходит первый Всероссийский форум «Школа Героя». Организаторами выступают Минпросвещения России и партия «Единая Россия». Тема обсуждения – значение популяризации героев для воспитания молодого поколения, включение в школьные воспитательные программы описания военных подвигов. В ходе мероприятия проходят церемонии присвоения имен героев специальной военной операции российским школам.

В ходе форума прошли прямые включения из школ Республики Крым, Волгоградской области, Чувашской Республики, а также Луганской Народной Республики. Главы субъектов и родственники Героев России рассказали о подвигах их сограждан и о важности присвоения имен героев учебным заведениям.