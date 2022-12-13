Россия
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Россия
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Россия
Москва
+1°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиПолитика13 декабря 2022 14:27

Путин назначил Гурова руководителем движения детей и молодежи в России

С 2021 года он занимал должность заместителя министра науки и высшего образования России
София ГОНЧАРОВА
Путин назначил Гурова руководителем движения детей и молодежи в России

Путин назначил Гурова руководителем движения детей и молодежи в России

Фото: REUTERS

Российский лидер Владимир Путин 13 декабря 2022 года назначил Григория Гурова председателем правления общероссийского общественно-государственного движения детей и молодежи. Соответствующий указ главы государства опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Сейчас Гурову 37 лет. С 2021 года он занимал должность заместителя министра науки и высшего образования России. А до этого чиновник из Ставрополя работал в Федеральном агентстве по делам молодежи.

Напомним, летом этого года Государственная дума РФ в ходе пленарного заседания приняла закон о создании в стране всероссийского движения детей и молодежи. Соответствующий закон предусматривает проведение воспитательной работы с участниками движения, которыми смогут стать несовершеннолетние ученики школ, лицеев, гимназий, а также колледжей, техникумов и вузов.