Глава Росгоcцирка Сергей Беляков: Российские цирки в 2022 году посетило рекордное количество зрителей

В 2022 году в цирках побывало рекордное количество зрителей - на 20% больше, чем обычно. Фото: пресс-служба Росгосцирка.

В 2022 году в российских цирках побывало рекордное число зрителей, сообщил генеральный директор Росгосцирка Сергей Беляков в эфире радио «Комсомольская правда». Посещаемость в этом году выросла сразу на 20% - впервые со времен распада СССР.

- У нас посещаемость на протяжении десятилетий с момента развала Советского Союза приблизительно занимала от 31 до 40%. В хороший год было 40 %, похуже –31 %. Этот год мы заканчиваем со средней посещаемостью наших цирков в 57%. Это более чем на 20% выше любого периода, - отметил Сергей Беляков.

Всплеск интереса зрителей положительно сказался на финансовых результатах. Гастрольная деятельность Росгосцирка на протяжении всего постсоветского периода была убыточной, и только в 2022 году эту ситуацию удалось переломить. Прибыль от проката цирковых программ составила 147 миллионов рублей, и впервые с начала 90-х компания вышла в плюс.

В ведении Росгосцирка находится больше половины рынка отечественной цирковой индустрии. Программы постоянно обновляются, при этом у зрителей из регионов есть возможность посмотреть представления звезд, работающих в столице.

- На сегодняшний день самое дорогое шоу в мире проходит в Большом московском цирке. И слоны, и тигры, и братья Запашные. Сотни тонн декораций, костюмов, оборудования, лазерное шоу, свет, звук. Такое позволить себе может только Большой московский цирк. Потом эта программа будет идти в Нижнем Новгороде, - рассказал Сергей Беляков. - А после переедет в Большой Санкт-Петербургский цирк на Фонтанке и будет радовать там наших зрителей на протяжении практически целого года. В Екатеринбургском цирке сейчас с большим успехом работают дети дрессировщика Михаила Багдасарова – Карина и Артур Багдасаровы.

Раньше для подготовки шоу использовалась импортная техника. Теперь свет и звук на арене обеспечивает отечественное оборудование. Фото: пресс-служба Росгосцирка.

Если раньше российским артистам аплодировали зрители по всему миру, то в 2022 году отечественный цирк в полной мере ощутил на себе культуру отмены.

- Мы в течение двух с половиной лет готовились к фестивалю в Монте-Карло, который был два раза из-за пандемии перенесен. И в 2023-м должен был состояться. Два с половиной года мы готовили костюмы, декорации, наши ребята репетировали. Все-таки это такое основное европейское событие, - рассказал глава Росгосцирка. - В какой-то момент после начала спецоперации мы получили письмо от директора фестиваля в Монте-Карло Урса Пилса, который написал: мир не может быть прежним, мы не пригласим русских артистов. Фестиваль впервые пройдет без наших артистов. Россияне всегда брали самые высокие цирковые награды. В 2019 году Росгосцирк получил все главные призы в Монте-Карло – и золотую награду и Гран-при, и серебро, то есть, практически все первые места мы забрали. И, конечно, когда проводится фестиваль без участия российских артистов, это то же самое, что художественная гимнастика или фигурное катание без русских.

Взамен фестиваля в Монте-Карло Министерство культуры РФ и Росгосцирк провели собственный форум циркового искусства. В ноябре в Санкт-Петербурге прошел I Международный фестиваль циркового искусства «Без границ», в котором приняли участие артисты и эксперты из 20 стран мира. Мероприятие стало одним из самых заметных событий культурной жизни России в 2022 году.

Причем импортозамещение компания активно развивает и в технологическом плане. Многие элементы цирковых шоу, которые до недавнего времени обеспечивала зарубежная техника, сегодня заменены на отечественные.

- Световое, музыкальное оборудование - основной поставщик был иностранный. Но мы же русские люди, мы очень быстро развиваемся. Сегодня кировская фирма заменяет нам большую часть поставок светового оборудования. Звуковое оборудование - мы собрали весь свой комплект из того, что есть. И на сегодняшний день в каждом цирке звучит качественный звук и работает профессиональный свет, - подчеркнул Сергей Беляков.