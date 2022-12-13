Томский университет и «ГЛОНАСС» разрабатывают первую в России умную систему безопасности для вузов

Ректор Томского государственного университета Эдуард Галажинский и генеральный директор АО «ГЛОНАСС» Алексей Райкевич обсудили дальнейшие шаги по созданию системы безопасности. Фото: пресс-служба «ГЛОНАСС».

В Томске создается первая в России умная система безопасности для вузов на основе ГЛОНАСС. Она позволит спасательным службам быстрее реагировать на возможные чрезвычайные ситуации в образовательных учреждениях. Новая разработка поможет сохранить жизни и здоровье студентов и преподавателей во время ЧП. На встрече в Москве 13 декабря ректор Томского государственного университета Эдуард Галажинский и генеральный директор АО «ГЛОНАСС» Алексей Райкевич обсудили дальнейшие шаги по созданию интеллектуальной системы.

В одном из корпусов Томского университета уже установили навигационное оборудование для такой системы, а также оборудовали помещения стационарными кнопками вызова экстренных служб. Специалисты ТГУ разработали мобильное приложение для студентов и преподавателей, которое позволяет определять местоположение человека с точностью до 5 метров. Приложение оперативно оповещает владельца телефона о чрезвычайной ситуации, помогает быстро сориентироваться и безопасно добраться до выхода. В частности, система проложит маршрут следования и в зависимости от развития событий даст команду оставаться в аудитории или продолжить эвакуацию.

Через систему безопасности информация о местоположении и количестве людей, находящихся в здании во время ЧС, будет оперативно передаваться в ситуационный центр университета. Кроме того, через систему «ЭРА-ГЛОНАСС» сигнал о помощи может передаваться в Службу 112.

«ТГУ дополнит проект собственными научными компетенциями в области технологий обеспечения безопасности, - рассказал ректор университета Эдуард Галажинский. - Благодаря отдельным разработкам университета, например, возможности объединять индорнавигацию с программой распознавания лиц, система будет расширяться. Для развития этого проекта на базе ТГУ создан Центр информационных систем безопасности и навигации».

После тестирования системы безопасности АО «ГЛОНАСС» и ТГУ планируют объединить усилия по внедрению проекта в другие вузы страны.

«Мы интегрируем в рамках этого проекта целый спектр различных российских решений: от аварийного оповещения на базе «ЭРА-ГЛОНАСС» до комплекса навигационно-информационных технологий внутри зданий и на территории кампуса. В перспективе абсолютно новый комплексный подход позволит обеспечить современный уровень безопасности более 60 тысяч студентов Томска и миллионов учащихся вузов в России», – подчеркнул Алексей Райкевич.