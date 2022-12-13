Захарова упрекнула западные СМИ за сокрытие информации об утечке нефти

Официальный представитель МИД Захарова считает, что западным странам невыгодна сложившаяся ситуация, которая угрожает "зеленой повестке" Фото: Из открытых источников

Официальный представитель МИД Мария Захарова Заявила, что западные СМИ скрывают информацию о разливе нефти в Канаде и США с целью сохранить репутацию "экологически позитивных" демократов. Об этом она написала в своем телеграм-канале, осудив действия медиа.

"Вы что-нибудь слышали об американо-канадском нефтепроводе Keystone Pipeline? Нет? А о том, что на границе американских штатов Канзас и Небраска на днях произошла одна из крупнейших экологических катастроф десятилетия? Тоже, наверное, первый раз читаете", - отметила Захарова.

По ее мнению, западным странам невыгодна сложившаяся ситуация, которая угрожает "зеленой повестке".

"Как вообще при демократах, известных своей экологической ангажированностью, может произойти такая катастрофа? А вот может", - пишет Захарова.

Вместе с тем власти России продвигают новый законопроект, который ограничит в РФ "чрезмерное употребление" иностранных слов. 13 декабря 2022 года Госдума приняла в первом чтении правительственный законопроект о защите русского языка от "излишнего употребления" иностранных слов. Ограничения коснутся как должностных лиц, так и простых граждан.