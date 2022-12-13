Россия
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Россия
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Россия
Москва
+1°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиВ мире13 декабря 2022 14:57

Захарова упрекнула западные СМИ за сокрытие информации об утечке нефти

Официальный представитель МИД Захарова считает, что западным странам невыгодна сложившаяся ситуация, которая угрожает "зеленой повестке"
Владимир РОМАНЕНКО
Официальный представитель МИД Захарова считает, что западным странам невыгодна сложившаяся ситуация, которая угрожает "зеленой повестке"

Официальный представитель МИД Захарова считает, что западным странам невыгодна сложившаяся ситуация, которая угрожает "зеленой повестке"

Фото: Из открытых источников

Официальный представитель МИД Мария Захарова Заявила, что западные СМИ скрывают информацию о разливе нефти в Канаде и США с целью сохранить репутацию "экологически позитивных" демократов. Об этом она написала в своем телеграм-канале, осудив действия медиа.

"Вы что-нибудь слышали об американо-канадском нефтепроводе Keystone Pipeline? Нет? А о том, что на границе американских штатов Канзас и Небраска на днях произошла одна из крупнейших экологических катастроф десятилетия? Тоже, наверное, первый раз читаете", - отметила Захарова.

По ее мнению, западным странам невыгодна сложившаяся ситуация, которая угрожает "зеленой повестке".

"Как вообще при демократах, известных своей экологической ангажированностью, может произойти такая катастрофа? А вот может", - пишет Захарова.

Вместе с тем власти России продвигают новый законопроект, который ограничит в РФ "чрезмерное употребление" иностранных слов. 13 декабря 2022 года Госдума приняла в первом чтении правительственный законопроект о защите русского языка от "излишнего употребления" иностранных слов. Ограничения коснутся как должностных лиц, так и простых граждан.