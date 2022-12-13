Телеграм-канал Виктора Бута оказался фейком

Виктор Бут вернулся в Россию после 15 лет заключения в американской тюрьме. Его обменяли на американскую баскетболистку Бриттни Грайнер, осужденную у нас за контрабанду наркотиков.

Вскоре в Telegram появился именной канал россиянина, но Алла Бут, опровергла этот факт. Она заверила, что муж пока слишком слаб, чтобы думать о соцсетях или регистрировать Telegram-канал.

К тому же, бизнесмен пока вовсе отсутствует в интернете, потому что до сих пор пользуется кнопочным телефоном и не успел освоить никакие гаджеты.

- Еще у него сильно село зрение. Не может тексты набирать, пока не пройдет обследование у офтальмолога, чтобы получить очки. Он просто не видит, - отметила Алла Бут в беседе с «360».

Но основная причина отсутствия в виртуальном пространстве – это нехватка времени. Первым делом нужно проверить здоровье, потому что после возвращения у него не проходят головокружения, бессонница и переутомление.

- Вообще мы планировали сделать госпитализацию раньше, но вот как раз сегодня на вторник — это уже пиковая ситуация. Это не госпитализация — сегодня целый день у него амбулаторное полное обследование, в зависимости от результатов, если будут какие-то показания на госпитализацию, то это будет всё в ближайшее время, - сказала она "Известиям".

Семья до сих пор не верит в реальность происходящего.

- Я его сегодня полдня не видела и не слышала. Мне уже кажется, что все это было сном или фильмом, начинается фобия, что его нет. Я ему постоянно звоню, потому что мне уже страшно, что это мне приснилось, — призналась она.

В планах Виктора Бута посмотреть, как изменилась Москва. Пока он не успел ничего увидеть, но несколько поездок по столице привели его в изумление.

- Но пока еще не было возможности погулять и пройтись, — поделилась Алла Бут.

В США россиянин был осужден на 25 лет, но все это время настаивал на своей невиновности, пишет RT.