Жена Виктора Бута допустила его госпитализацию Фото: REUTERS

Вернувшийся в Россию из американской тюрьмы Виктор Бут сейчас проходит обследование в одном из медцентров Москвы. По словам его жены Аллы, в случае необходимости он может быть госпитализирован.

- Виктор начал сегодня проходить полное медицинское обследование. Как минимум на это уйдет несколько дней. Пока речь идет об амбулаторном обследовании, но при необходимости его могут госпитализировать, - рассказала женщина РИА Новости.

Также она добавила, что сейчас самое главное для Бута - восстановить здоровье.

- Если будут медицинские противопоказания, некоторое время с интервью и публичными мероприятиями придется подождать. Но мы надеемся, что все будет в порядке, - уточнила Алла Бут.

Напомним, 8 декабря россиянин Виктор Бут вернулся на родину. Его удалось обменять на американку Бриттни Грайнер, которая была поймана с наркотиками. В России Бут не был почти 15 лет, именно столько он провел в американской тюрьме.