Курс евро поднялся выше 67 рублей впервые с 30 мая 2022 года Фото: GLOBAL LOOK PRESS

13 декабря курс евро ускорил темпы роста на Московской бирже и превысил отметку в 67 рублей впервые с 30 мая 2022 года. Это произошло вскоре после публикации сведений по инфляции в США, которые оказались ниже прогнозов.

Так, по состоянию на 16:58 курс евро составил 67,01 рубля, что на 63,75 копейки выше уровня закрытия предыдущих торгов.

Что касается американской валюты, то доллар стоил 63,07 рубля - на 26,5 копейки выше закрытия предыдущего дня.

Ранее ведущий аналитик отдела глобальных исследований "Открытие Инвестиции" Олег Сыроваткин заявлял, что счета с иностранными валютами могут оказаться замороженными из-за санкций. По его словам, хранение средств в долларах и евро стало менее выгодным и более рискованным.