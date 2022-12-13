В МИД России заявили, что консультации с США в Стамбуле были «полезные, но трудные» Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Прогресс на консультациях с США в Стамбуле по нормализации работы посольств и снятию раздражителей в двусторонних отношениях был минимален и в основном по второстепенным вопросам, об этом сообщил журналистам замглавы МИД РФ Сергей Рябков.

«Россия оценивает как полезные, но трудные прошедшие на прошлой неделе консультации с США в Стамбуле по визам и двусторонним раздражителям - прогресс был минимален, в основном по второстепенным вопросам», - заявил дипломат.

Как подчеркнул Рябков, Россия и США намерены продолжить такие консультации.

При этом он отметил, что сроков и мест новых переговоров пока нет.

Как писал сайт KP.RU, 8 декабря 2022 года Рябков указывал, что Вашингтон хорошо зарабатывают на нынешнем украинском кризисе. Дипломат отмечал, что США используют истощение складов с вооружением для того, чтобы «поднакачать еще больше мускулы своей военной машины», а весь мир финансирует дефицит госбюджета США, покупая американские ценные бумаги.

Кроме того, замглавы МИД России сообщал, что в настоящее время идеи от США для продолжения конструктивного диалога с Москвой отсутствуют, поэтому сегодня сложно говорить о прямых контактах с Вашингтоном.