Премьер Британии Сунак представил парламенту план по борьбе с нелегальной миграцией

Пойманные нелегальные мигранты лишатся возможности подавать апелляцию на депортацию и не смогут никогда получить ВНЖ, отметил премьер Британии Сунак Фото: REUTERS

Великобритания намерена внести правки в действующие миграционные правила и планирует аннулировать пребывание тех, кто незаконно пересек границу. Об этом заявил премьер-министр Соединенного Королевства Риши Сунак, представив в Палате общин (нижней палате) британского парламента план по борьбе с нелегальной миграцией.

Глава правительства подчеркнул, что правоохранительные органы будут задерживать нелегалов и "быстро возвращать их на родину или в безопасную страну, где их запрос на предоставление убежища будет рассмотрен".

Сунак также сказал, что нелегальные мигранты, которые в основном попадают в Великобританию через канал Ла-Манш на небольших надувных лодках, лишатся возможности подавать апелляцию на депортацию, а путь получения для них британского вида на жительство или гражданства будет закрыт.

В связи с этим Сунак объявил о намерении воплотить правительством начатую кабинетом Бориса Джонсона программу отправки в Руанду просителей убежища, которые воспользовались незаконным способом въезда в Великобританию.

Напомним, летом в Британии зафиксировали рекордный в 2022 году поток мигрантов через Ла-Манш. В июне на лодках пролив пересекли более 3 тысяч человек. Таким образом, за полгода число прибывших таким образом беженцев составило 12,7 тысячи человек. В среднем, на одной лодке со стороны Франции пересекают государственную границу Великобритании 33 мигранта, преимущественно азиатского и африканского происхождения.