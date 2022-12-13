Сергей Кириенко: Более 150 активистов Народного фронта стали добровольцами в зоне СВО

Первый заместитель руководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко. Фото: kremlin.ru

Более 150 активистов Общероссийского народного фронта стали добровольцами в зоне специальной военной операции. Об этом первый заместитель руководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко сообщил на заседании центрального штаба ОНФ, посвященного итогам работы движения за 2022 год.

Сергей Киринеко поблагодарил волонтеров ОНФ за мужество и готовность помочь, отметив, что добровольцы рискуют своей жизнью в зоне СВО «наравне с военнослужащими».

«В первую очередь, огромные слова благодарности активистам Народного фронта, из которых больше 150 человек ушли добровольцами в зону спецоперации», - рассказал он.

Сергей Кириенко подчеркнул, что волонтеры ОНФ в зоне спецоперации шли следом за российскими бойцами, «вытаскивая детей из подвалов, раздавая гуманитарную помощь, рискуя своей жизнью наравне с военнослужащими». Первый замглавы администрации президента России особо отметил, что волонтеры «спасли без преувеличения тысячи людей».

Напомним, Общероссийский народный фронт был создан по инициативе президента РФ Владимира Путина. Предложение о его создании прозвучало 6 мая 2011 года на межрегиональной конференции партии «Единая Россия».