Вячеслав Фетисов заявил, что Олимпийцам следует соглашаться выступать даже без флага и гимна Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Депутат Госдумы и обладатель Кубка Стэнли Вячеслав Фетисов ответил на призыв Олимпийского комитета США разрешить россиянам выступать на ОИ-2024 в Париже. Но при условии, что спортсмены выйдут на площадку без флага и гимна.

Он отметил, что прежде вчера нужно спросить мнение на этот счет у спортсменов. Ведь на кону их карьера.

- Люди всю жизнь готовятся к тому, чтобы выступить на Олимпийских играх, они не виноваты в том, что происходит, - рассуждает депутат.

Есть опыт, когда российские чемпионы выходили на соревнования без флага и гимна, но это нисколько не уменьшает их заслуг.

- И хотя это, конечно, безобразие по большому счету, – они наши чемпионы, наши герои. Мне кажется, есть смысл соглашаться, – сказал он «Абзацу»

Ранее глава МОК Томас Бах объявил, что президент Франции, где пройдут Игры-2024, Эммануэль Макрон хочет на Олимпиаде видеть все страны без исключения. В том числе и Россию.