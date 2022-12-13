Владимир Путин заявил, что Россия не позволит очернять своих героев Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Президент России Владимир Путин подчеркнул, что Россия никому не позволит очернить и оболгать своих героев, а главным оружием против дезинформации будут служить твердые знания, правда и любовь к стране.

«Мы никому не позволим их очернить и оболгать, а нашим главным оружием против дезинформации и лжи и впредь будут служить твердые знания, правда и любовь к России», - заявил Путин в видеообращении на церемонии награждения лауреатов премии «Знание».

Путин отметил, что рассчитывает на вклад общества «Знание» в национальное и суверенное развитие России и всех ее регионов по всем направлениям, включая защиту правды о предках, «испытаниях прошлого», героях и тех, кто сражается за Родину.

Как писал сайт KP.RU, ранее 7 декабря 2022 года Владимир Путин говорил, что специальная военная операция России в Украине является длительным процессом. Он отметил, что спецоперация уже принесла значимые результаты и в настоящее время Азовское море стало морем России.

Кроме того, президент подчеркнул, что Россия продолжит последовательную борьбу за свои национальные интересы, сначала мирными методами, но если это не поможет, то задействует все имеющиеся средства.