Захарова заявила, что ЕС взяли курс на "мегафонную дипломатию" по отношению к России

Представитель МИД РФ Захарова отреагировала на письмо генсека Совета Европы Пейчинович-Бурич, отправленное министру Лаврову Фото: Из открытых источников

Совет Европы избрал курс на "мегафонную дипломатию" в отношении России. Так в заявлении официальный представитель МИД РФ Мария Захарова отреагировала на письмо генерального секретаря Совета Европы Марии Пейчинович-Бурич министру иностранных дел РФ Сергею Лаврову, которое было опубликовано параллельно с отправкой послания представительству России.

"К сожалению, Совет Европы встал на путь "мегафонной дипломатии" в общении с нами. В Страсбурге поспешили предать огласке и опубликовать это письмо фактически одновременно с его передачей российским официальным представителям", - говорится в заявлении Захаровой на сайте МИД, которое было составлено в ответ на запрос российских меди прокомментировать письмо Пейчинович-Бурич министру Лаврову.

Дипломат подчеркнула, что не может дать комментарий на этот счет, потому что "прежде, чем высказываться по существу этого послания, надо внимательно его изучить".

При этом официальный представитель МИД РФ считает, что ЕС старается таким образом показать, как Россия "уклоняется от выполнения своих международных обязательств", а Совет Европы "радеет о правах человека в России".

"Это наглядно демонстрирует, что речь идет не о желании вступить в содержательный диалог с нашей страной, а об очередной пропагандистской акции", - полагает Захарова.

Напомним, Канада ввела санкции против 33 российских граждан, работающих в 6 государственных ведомствах.

"Сегодня, накануне Дня прав человека, достопочтенная Мелани Жоли, министр иностранных дел, объявила, что Канада вводит меры в отношении тех, кто причастен к грубым и систематическим нарушениям прав человека в России, Иране и Мьянме", - говорится на сайте. Основной причиной введения санкций стало проведение спецоперации в Украине.

В свою очередь канцлер Германии Олаф Шольц призвал Европу защищать свои ценности и при этом не допустить разделения мира на блоки.

"Россия нарушила даже самые основные принципы международного права, закрепленные в Уставе ООН: отказ от применения силы как средства международной политики и обязательство уважать независимость, суверенитет и территориальную целостность всех страны. Действуя как имперская держава, Россия теперь стремится силой перекроить границы и снова разделить мир на блоки и сферы влияния", - пишет в своей статье канцлер Шольц.