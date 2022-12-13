Главе Еврокомиссии предложили переехать на Украину

Пользователи Twitter раскритиковали главу ЕК Урсулу фон дер Ляйен за высказывание в поддержку Киева Фото: REUTERS

Пользователи Twitter подвергли критике главу Европейской комиссии Урсулу фон дер Ляйен за заявление в поддержку Киева.

Ранее она в соцсетях пообещала помогать украинскому народу столько, сколько потребуется. Сообщив, что в рамках поддержки киевского режима ЕС уже подготовил 800 генераторов, чтобы помочь украинцам пережить зиму.

В одном из комментариев пользователь поинтересовался у еврочиновницы, "а почему бы вам уже не переехать на Украину?".

Другой пользователь возмущенно спросил, "с каких это пор вы являетесь официальным лицом Украины?». При этом резко выразил мнение, что «вы воруете европейские деньги, чтобы Зеленский потом на них покупал виллы в Италии".

Кто-то с иронией спрашивал, не желает ли она "помогать настоящей Европе? Я не помню, чтобы Украина была членом ЕС, она только состоит в вашем маленьком коррумпированном клубе".

Также подчеркивалось, что "…европейцы, уже устали от Зеленского и бесконечного кризиса".

Кроме того предложили отправить генераторы в Нидерланды вместо Украины, так как «голландцы не могут позволить себе газ и электричество, чтобы обогреть свои дома, благодаря глупым санкциям против России».

Как сообщал сайт KP.RU, ранее читатели немецкого издания Spiegel критиковали Зеленского, который назвал введенный Западом потолок цен на российскую нефть "слишком комфортным" для Москвы. При этом многие комментаторы отметили "наглость" украинского лидера и заподозрили его в желании "обанкротить" Европу.

Президент России Владимир Путин говорил, что решение о потолке цен на нефть глупое, вредное, непродуманное. Цены на нефть могут взлететь до небес и ударить по тем, кто вводит потолки.