Жена Бута назвала ситуацию с его здоровьем пиковой Фото: Кадр видео

Виктор Бут недавно вернутся в Россию. В американской тюрьме он провел 15 лет и до сих пор семья не может поверить, что он наконец-то дома. Сейчас мужчина занимается своим здоровьем. Не исключено, что ему потребуется госпитализация, но это будет понятно после того, как придут результаты анализов.

Вот уже несколько дней у Виктора Бута не проходят головокружения. Пройти полное обследование семья решила сразу, но состояние бизнесмена ухудшилось.

- Сегодня, во вторник, это уже пиковая ситуация. Но это пока не госпитализация. Сегодня у него весь день полноценное амбулаторное полное обследование, — уточнила Алла в беседе с Пятым каналом.

Жена Виктора Бута полагает, что причиной головокружения может быть стресс. К тому же, в тюрьме нельзя было рассчитывать на своевременную медицинскую помощь.

- Может быть, это какие-то осложнения от перенесенного ковида и других заболеваний. Сейчас это все выясняется, — добавила Алла Бут в беседе с "Известиями".

Мужчина также планирует заняться лечением зубов. В американской тюрьме он потерял шесть зубов, сообщает Rt.