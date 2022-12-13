Губернатор Кузбасса и первый вице-президент Газпромбанка заключили соглашение о сотрудничестве

Фото: пресс-служба правительства Кузбасса

Глава Кузбасса Сергей Цивилев и первый вице-президент Газпромбанка Роман Панов заключили соглашение о сотрудничестве. Стороны собираются совместно реализовать в регионе проекты, направленные на социально-экономическое развитие Кузбасса. Особое внимание в документе уделяется расширению горнолыжного курорта «Шерегеш».

«Мы договорились о создании совместной рабочей группы, которая оценит новые банковские продукты, разработанные Газпромбанком, на предмет эффективности их использования на территории Кузбасса, - рассказал Сергей Цивилев. - Кроме того, будут обсуждаться предложения по развитию СТК «Шерегеш». Сейчас туда зашли крупнейшие компании, которые строят гостиницы, трассы, подъемники и международный аэропорт. Главная задача - совместными решениями развивать социальную и туристическую инфраструктуру».

В рамках соглашения регион рассмотрит предложения банка по реализации инвестиционных программ, проектов по созданию образовательных учреждений и развитию туризма.