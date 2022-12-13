Украина ввела санкции против российских экс-спортсменов

В санкционный список попали 7 экс-спортсменов из России, следует из данных на сайте Верховной рады Украины Фото: REUTERS

Верховная рада Украины одобрила санкции в отношении российских бывших спортсменов – гимнастки Алины Кабаевой и боксеров Александра Поветкина и Николая Валуева, а также против украинского экс-футболиста Анатолия Тимощука, сообщил депутат Алексей Гончаренко.

"Рада одобрила введение санкций против Кабаевой, Поветкина, Валуева и других российских спортсменов. В список попал и бывший игрок сборной Украины Анатолий Тимощук", - написал Гончаренко в своем канале в телеграм-канале. Всего в список ограничений попали 7 экс-спортсменов.

Согласно законодательству Украины, напоминает депутат, власти обязаны проинформировать компетентные органы Евросоюза, США, Канады, Австралии, Японии и других стран, чтобы предложить им ввести подобные ограничения.

Напомним, США, как и ряд стран в День защиты прав человека, ввели санкции в отношении более чем 40 физических и юридических лиц из 9 стран за их коррупционную деятельность и нарушения прав человека. В число персон и компаний с сомнительной репутацией, по версии Вашингтона, попали и российские представители. Соответствующее решение распространил Минфин США 9 декабря 2022 года.