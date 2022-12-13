Александр Новак допустил изменение для Венгрии долгосрочной цены на газ в случае введения ценового потолка Фото: REUTERS

Глава МИД Венгрии Петер Сийярто сообщил, что в телефонном разговоре с вице-премьером России Александром Новаком, последний допустил изменение при необходимости долгосрочных венгерско-российских контрактов на покупку газа в связи с введением потолка цен на газ.

«Вчера я консультировался по телефону с российским вице-премьером, отвечающим за вопросы энергетики, Александром Новаком. Он выразил открытость к тому, чтобы, если будет необходимость из-за ценового потолка на газ изменить долгосрочные венгерско-российские контракты на покупку газа, то это будет возможно», - заявил глава ведомства венгерским журналистам. Трансляция выступления дипломата велась в соцсетях.

Как писал сайт KP.RU, еврокомиссар по вопросам энергетики Кадри Симсон сообщала, что согласование потолка цен на газ из России проходит в ЕС сложно, поскольку между членами сообщества сохраняются разногласия.

24 ноября 2022 года министры энергетики стран ЕС не договорились о предельной цене на российский газ, отложив принятие решения до 13 декабря. Газета The Financial Times сообщала, что ЕС намерен понизить предполагаемый потолок цен на голубое топливо с 275 до 220 евро за Мвт.ч.

13 декабря 2022 года глава МИД Венгрии Петр Сийярто сообщил, что страны ЕС не смогли договориться о предельной цене на российский газ.