Аналитик Юшков назвал деполитизацию важным условием восстановления газовых отношений России и Евросоюза Фото: REUTERS

Ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков рассказал, при каком условии возможно начало процесса восстановления отношений России и Европейского союза (ЕС) в газовой сфере.

По его мнению, прежде всего здесь необходимо провести полную деполитизацию. Об этом пишет Lenta.ru.

- Отношения в газовой сфере восстановить можно, но для этого нужна глубочайшая ее деполитизация. А мы видим, что последние десятилетия политизация происходила, - уточнил эксперт.

Юшков также отметил, что РФ являемся самым удобным поставщиком для европейского рынка, а они для нас служат удобным рынком сбыта.

Также телеканал "360" отмечал, что министры энергетики стран Евросоюза не смогли договориться о предельной цене на газ. Как заявил глава МИД Венгрии Петер Сийярто, дискуссии продолжатся на двусторонней основе.

А накануне RT писал, что в течение 2022 года наблюдается отсутствие единой позиции стран ЕС в отношении условий санкционного пакета. По словам эксперта Тамары Сафоновой, сейчас в мире происходит глобальный разворот поставок российских энергоносителей в дружественные страны, а страны ЕС за счёт санкций лишили себя роли главного распределительного хаба российских углеводородов.