Иммунолог Крючков предупредил, что заболеваемость гриппом в 2022 году будет выше, чем за последние пять лет Фото: Shutterstock

Иммунолог Николай Крючков предупредил, что в этом году в России заболеваемость гриппом ожидается выше, чем за последние пять лет.

При этом эксперт считает, что велика вероятность полноценной эпидемии гриппа в текущем сезоне, несмотря на прежние патогенность и летальность. Об этом пишет Lenta.ru.

- Рост заболеваемости гриппом наблюдается каждые пять-шесть лет, но в этом сезоне, вероятно, можно будет говорить уже об эпидемии гриппа. За счет большей заболеваемости выше окажется и число людей со среднетяжелым или тяжелым течением болезни, - поделился предположением Крючков.

Однако симптоматика заболевания мало чем отличается от прошлых лет, уточнил он.

Также телеканал "360" отмечает, что число россиян с гриппом и ОРВИ за последнюю неделю выросло на 35,4%. В 37 регионах страны показатели заболеваемости гриппом и ОРВИ превысили среднероссийский уровень.

Ранее Life.ru писал о завершении в России кампании по вакцинации от гриппа. Гражданам объяснили, что прививаться сейчас уже поздно и не нужно.