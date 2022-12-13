В России сотрудники каждой второй компании страдают от стресса Фото: Евгения ГУСЕВА

Каждая вторая российская компания признала, что ее сотрудники испытывают сильные стресс и и чувство беспокойства. К такому выводу по итогам исследования пришли эксперты агентства по подбору ИТ-персонала Atsearch Group и медицинский онлайн-сервис СберЗдоровье.

Уточняется, что опрос проводился в 4 квартале 2022 года, в нем приняли участие 344 компаний. В результате 56% респондентов сообщили, что их работники испытывают сильные стресс, а 66% компаний заявили, что поддерживают сотрудников. Об этом пишет Газета.Ru.

- Количество компаний, внедряющих различные формы психологической поддержки сотрудников, росло в 2022 году с каждым кварталом, и мы ожидаем, что тренд продолжится и в 2023 году. ... сейчас бизнес хочет более широких возможностей для психологической помощи сотрудников, - заявила исполнительный директор СберЗдоровья Майя Сикирина.

Также отмечается, что в каждой третьей компании (34%), которая принимала участие в опросе, уже внедрены сервисы психологической помощи в рамках ДМС.

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