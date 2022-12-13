Власти России намерены организовать совместный контроль с Казахстаном на границе

По итогам переговоров планируется подписать протокол между ФСБ РФ и Комитетом национальной безопасности Казахстана Фото: REUTERS

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал распоряжение о проведении переговоров с Казахстаном по организации совместного контроля в пунктах пропуска на границе. Соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Согласно документу, премьер распорядился принять предложение ФСБ, согласованное с МИД РФ и Минтрансом, о переговорах с Казахстаном, по итогам которого будет подписан протокол между ФСБ РФ и Комитетом национальной безопасности республики о порядке и формах проведения совместного контроля в автомобильных КПП на границе двух стран.

Ранее стало известно, что в Кремле не ведется никаких обсуждения по поводу возможных ограничений в отношении граждан, уехавших из России в период мобилизации, или же стимулах для их возвращения. Такое заявление в понедельник, 5 декабря, сделал пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

Тем временем глава комитета по госстроительству и конституционному законодательству Совета Федерации, один из авторов поправок в Конституцию России Андрей Клишас в беседе с газетой «Ведомости» публично анонсировал введение в РФ ограничений для россиян, уехавших из страны в связи с частичной мобилизацией. По его словам, новые меры позволят сделать их пребывание за границей менее комфортным.

Напомним, 9 декабря 2022 года российский лидер Владимир Путин вновь прокомментировал мобилизацию в России. По его словам, сейчас в стране нет никаких факторов для объявления дополнительной мобилизации. Об этом он заявил во время выступления на пресс-конференции в Бишкеке на саммите ЕАЭС. Прежде он также подчеркивал, что в Кремле не планируют проводить вторую волну мобилизации.