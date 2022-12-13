Инфекционист Коновалов рассказал про причины роста числа заболевших гриппом в России Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Доцент кафедры инфекционных болезней у детей РНИМУ им. Пирогова, кандидат медицинских наук Иван Коновалов прокомментировал рост числа случаев заражения гриппом в России.

По словам эксперта, количество зараженных увеличилось по сравнению с предыдущими годами из-за ограничительных мер во время пандемии коронавируса. Дополнительную нагрузку создало нехарактерно быстрое распространение свиного гриппа, считает он. Об этом пишет Газета.Ru.

- Есть понятие иммунного долга, то есть отсрочки от встречи с циркулирующими возбудителями. Карантинные мероприятия привели к тому, что уже в прошлый эпидсезон мы видели рост случаев ОРВИ ... И в этом году ситуация еще более сложная, - уточнил Коновалов.

Специалист обратил внимание, что в этот раз инфекция пришла на территорию РФ массово, буквально за одну или две недели, что не очень характерно для так называемого свиного.

"Известия" напоминают, что заболеваемость ОРВИ и гриппом в России выросла на 35,4% по сравнению с предыдущей неделей. Отмечается, что доля вирусов гриппа продолжает увеличиваться и составляет на сегодняшний день 52,5%.

Тем временем RT пишет, что профессор Николай Малышев посоветовал в период распространения гриппа пользоваться масками и соблюдать социальную дистанцию. Также он призвал не забываем проветривать помещения.