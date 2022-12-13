ЕС продолжит согласование девятого пакета санкций против России 14 декабря Фото: REUTERS

Постоянные представители стран Европейского союза утром 14 декабря 2022 года продолжат согласование нового 9-го пакета санкций в отношении России. Информация об этом размещена на сайте союза в обнародованной повестки заседания.

Начало заседания запланировано на 08:30 по местному времени, 10:30 по Москве.

Напомним, вчера главы министерств иностранных дел стран Европейского Союза на заседании Совета в Брюсселе не смогли согласовать новый девятый пакет санкций против России. Как отмечается, проект ограничительных мер вернули на рассмотрение постпредов ЕС.

Ранее глава Еврокомиссии заявляла, что новый пакет санкций будет направлен на ослабление российской экономики. ЕС ожидает, что ограничения повлияют на возможность России финансировать и дальше спецоперацию в Украине. Глава Еврокомиссии Урсула Фон дер Ляйен подчеркнула, что ЕС будет работать до тех пор, пока Украина не победит.