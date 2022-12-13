Врио главы Запорожской области оценил мощность взрыва под мостом в Мелитополе

Врио главы Запорожской области Балицкий заявил, что подрыв моста в Мелитополе был обеспечен как минимум 15-20 кг взрывчатки

Врио губернатора Запорожской области Евгений Балицкий заявил, что подрыв моста в Мелитополе был обеспечен как минимум 15-20 кг взрывчатки. Об этом он написал в своем телеграм-канале.

"По данным экспертов, мощность каждого из двух взрывных устройств составила 15-20 килограммов в тротиловом эквиваленте", - пишет Балицкий.

По его словам, ведутся следственные мероприятия на данный момент, а лица, причастные к диверсии, устанавливаются и будут в последствии наказаны по всей строгости закона.

Вместе с тем он подчеркнул, что службы приступили к обустройству объездной дороги на село Константиновка Мелитопольского района.

"Скорейшее решение вопроса взял на личный контроль. Временная объездная дорога будет введена в эксплуатацию в течение двух недель", - подчеркнул глава региона.

Напомним, в городе Мелитополь Запорожской области в понедельник, 12 декабря 2022 года, прогремели два взрыва. Об этом сообщил председатель движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов, уточнив, что взрывчатка была заложена у опоры моста.