В США отметили замедление инфляции до 7,1% по итогу ноября 2022 года

В Минтруда США подчеркнули, что показатели достигли наименьших темпов годового роста инфляции в 2022 году Фото: REUTERS

В Министерстве труда США заявили о снижении темпов инфляции до 7,1% по итогам ноября 2022 года против 7,7% в годовом исчислении прошлого месяца. Информация об этом размещена на сайте ведомства Штатов.

"Индекс [потребительских цен], рассчитанный по всем группам товаров, увеличился на 7,1% за 12-месячный период, завершившийся в ноябре", - отмечается в документе.

В министерстве подчеркнули, что показатели достигли наименьших темпов годового роста инфляции в 2022 году. Аналитик прогнозировали в ноябре уровень в 7,5%. В месячном выражении потребительские цены в ноябре выросли на 0,1%, после роста на 0,4% в октябре.

Министр финансов США Джанет Йеллен заявила, что установленный потолок цен на российскую нефть работает в соответствии с ожиданиями, возложенными на эти ограничения.

"Я бы сказала, что возможности России снабжать свои войска были очень значительно подорваны санкциями и мерами экспортного контроля", - добавила глава Минфина США.

В свою очередь глава Минфина РФ Антон Силуанов спрогнозировал дефицит российского бюджета по итогам 2022 года. Он также отметил, что дефицит ожидается и в 2023 году.