Автоэксперт Субботин оценил ограничение скорости электросамокатов до 25 км/ч Фото: Андрей АБРАМОВ

Автоэксперт, ведущий программы "Минтранс" Вячеслав Субботин прокомментировал установление ГОСТа для ограничения допустимой скорости движения на электросамокатах, моноколёсах и гироскутерах до 25 км/ч.

По его мнению, в данном случает для такого вида транспорта ограничения должны быть, поскольку "самокат - штука опасная".

- Носиться с безумной скоростью и подвергать опасности себя и окружающих нельзя, - отметил он в беседе с RT.

При этом специалист обратил внимание, что у прокатных самокатов действуют ограничения на уровне электронного обеспечения.

- В случае с частными владельцами - кто его будет ограничивать и проверять? Тут с прокатчиками по большей части надо работать. На уровне проката и зон действия скорости, - заявил Субботин.

Ранее "Известия" писали, что утвержденный новый ГОСТ для российских и иностранных производителей электронных средств индивидуальной мобильности (ЭСИМ) вступит в силу с 1 февраля 2023 года. Требования не будут обязательными, но соблюдающие их компании смогут указать, что продукция соответствует стандарту.

Также телеканал "360" сообщал, что с января по сентябрь 2022 года в авариях с участием электросамокатов России с погибли 19 человек. Также за это время травмы получили 870 человек.