Что будет с курсом юаня до конца 2022 года Фото: Артем КИЛЬКИН

В конце 2022 года китайский юань, как ожидают аналитики, будет торговаться примерно на уровне 9,1 - 9,3 рублей.

По словам ведущего аналитика отдела глобальных исследований "Открытие Инвестиции" Олега Сыроваткина, постепенное смягчение антиковидной политики в Китае стабилизировало курс юаня против доллара.

- Наш базовый сценарий предполагает рост курса юаня к рублю до 9,1 к концу года. За последние две недели пара заметно подросла и почти достигла нашего целевого уровня, - сказал эксперт РИАМО.

Тем временем эксперт по фондовому рынку "БКС Мир инвестиций" Дмитрий Бабин отметил, что давление на юань может оказать возможное сохранение жесткой позиции ФРС.

- Если пара юань-доллар на мировом рынке останется около текущего уровня, 7, в России юань может к концу декабря достигнуть 9,1 - 9,3 рублей. Но есть риски ослабления юаня к доллару из-за проблем в китайской экономике. ...относительно дальнейшей монетарной политики по итогам заседания американского Центробанка, - добавил он.

Ранее ОТР сообщал, что Россия вышла на третье место по объему расчетов в юанях, передает ОТР. Данные приводит межбанковская система SWIFT. В июле 2022 года на нашу страну пришлось почти 4% всех торговых расчетов в китайской валюте.

Некоторые эксперты полагают, что рассматривать доллар как надежный инструмент не только сохранения, но и приумножения капитала можно, однако советует обратить внимание на валюты дружественных стран, к примеру, китайский юань, пишут "Известия".