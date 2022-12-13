Зеленский подписал закон о ликвидации Киевского окружного административного суда. Фото: REUTERS

Президент Украины Владимир Зеленский во вторник 13 декабря подписал закон о ликвидации киевского Окружного административного суда. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу украинской Верховной рады.

Сообщается также, что будет создана новая инстанция - Киевский городской окружной административный суд.

«Проект закона о ликвидации Окружного административного суда города Киева и образования Киевского городского окружного административного суда возвращен с подписью президента», - цитирует агентство сообщение пресс-службы, напомнив, что ранее за ликвидацию суда проголосовала Верховная рада.

Напомним, вокруг Окружного административного суда Киева несколько лет продолжается конфликт.

Так, в 2021 году суд обязал Государственное бюро расследований (ГБР) Украины возбудить уголовное дело о возможной государственной измене президента республики Владимира Зеленского.

Ранее Окружной административный суд Киева пошел против Киевского городского совета и отменил решение о присвоении двум киевским проспектам имен Степана Бандеры и Романа Шухевича. Также Окружной административный суд Киева принял решение отменить запрет Службы безопасности Украины на въезд в страну российскому актеру Федору Добронравову.

В суде назвали такое решение противоречащим Конституции Украины, сообщает агентство.